Турэксперт Сивец спрогнозировал рост турпотока в регионы России

Член правления Ассоциации туристических агрегаторов Игорь Сивец заявил, что в 2025 году российские регионы ожидает увеличение числа туристов на 8–17%. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Специалист подчеркнул важность развития туристической инфраструктуры в субъектах РФ: строительство новых отелей, точек питания, объектов показа и других элементов сферы путешествий.

«Мы видим растущий тренд на экотуризм — все больше туристов выбирают Алтай, Камчатку, Мурманск, Северный Кавказ, чтобы полюбоваться природным многообразием нашей страны в разное время года», — отметил эксперт.

По его словам, наиболее перспективными видами туризма в 2025 году станут гастрономический, промышленный, автомобильный, деловой, событийный, а также отдых на природе, экотуризм, круизы и яхтинг.