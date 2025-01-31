Турэксперт Самойлова: спрос на отдых в Индии остается стабильным

Несмотря на появление в СМИ новостей о новом вирусе, спрос на отдых в Индии остается стабильным. Об этом в беседе с ИА НСН сообщила эксперт по туризму Александра Самойлова.

Собеседница призналась, что спрос на Индию снизился еще после пандемии COVID-19. До коронавируса индийские пляжи, особенно в Гоа, пользовались большим спросом благодаря доступным ценам и широкому выбору авиаперевозок.

«Проблемы с доступностью авиарейсов привели к снижению спроса на дорогостоящие перевозки в Индии», — сказала она.

Кроме всего прочего, появились конкурирующие направления, такие как Таиланд, Вьетнам и Бали, предлагающие прямые рейсы и лучшую инфраструктуру. Самойлова также добавила, что пока не сталкивалась со случаями отмены туров в связи с сообщениями о распространении нового вируса.