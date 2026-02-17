Турэксперт Ромашкин отнес Териберку к регионам с повышенной погодной нестабильностью

Член правления Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин объяснил «Известиям» , что поселение Териберка, где недавно застряли туристы, расположено в зоне с непредсказуемым климатом.

Как пояснил специалист, единственная дорога, связывающая поселок с Мурманском, часто оказывается занесенной снегом.

Ромашкин подчеркнул, что экстремальные погодные явления характерны для труднодоступных и северорусских районов, и предотвратить их полностью невозможно. Подобные ситуации наблюдаются и в других регионах с суровыми природными условиями, таких как Камчатка, Северный Кавказ, Сахалин, Алтай и Чукотка.