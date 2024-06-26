Турэксперт Ромашкин назвал путешествие по Золотому кольцу оптимальным вариантом для недорогой поездки

Летом многим хочется отправиться в недорогое мини-путешествие, чтобы сменить обстановку. Оптимальными в этом случае станут поездки по Золотому кольцу России, рассказал гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с ОТР.

По словам эксперта, самым известным считается путешествие Москва — Владимир — Суздаль — Боголюбово. Маршрут можно проехать за два дня, расходы приблизительно составят 10-15 тысяч рублей. Есть и более длинные туры по Золотому кольцу, однако за них придется доплачивать.

Кроме того, сравнительно недорого для москвичей обойдутся поездки в Санкт-Петербург, Карелию и Казань, отметил Ромашкин.

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