Турэксперт Переина назвала Анапу популярным направлением для отдыха с детьми

Основным направлением для летнего отдыха с детьми в России стала Анапа. Об этом рассказала директор туркомпании Ксения Переина в беседе со «Звездой».

По ее словам, в городе отлично развита инфраструктура, есть аквапарки и дельфинарии. С каждым годом в Анапе открывается все больше новых отелей. Более 50% отдыхающих там составляют семьи с детьми.

Также россиян привлекают курорты Турции и Египта высоким сервисом и песчаными пляжами. Однако цена на такие направления существенно выше, отметила Переина.