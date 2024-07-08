Турэксперт Переина назвала Анапу популярным направлением для отдыха с детьми
Основным направлением для летнего отдыха с детьми в России стала Анапа. Об этом рассказала директор туркомпании Ксения Переина в беседе со «Звездой».
По ее словам, в городе отлично развита инфраструктура, есть аквапарки и дельфинарии. С каждым годом в Анапе открывается все больше новых отелей. Более 50% отдыхающих там составляют семьи с детьми.
Также россиян привлекают курорты Турции и Египта высоким сервисом и песчаными пляжами. Однако цена на такие направления существенно выше, отметила Переина.
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