Турэксперт Осипова не увидела проблем с отдыхом в Египте на фоне протестов

Исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова в интервью радио Sputnik рассказала о влиянии массовых протестов оппозиции на отдых россиян в Египте в новогодние праздники.

Египет — одно из самых популярных направлений среди российских туристов, благодаря ценам, возможности отдыхать на побережье и наличию прямых авиаперелетов. Курорты Египта традиционно пользуются успехом, особенно во время новогодних праздников. Отмены путешествий в эту страну не происходило: туристическая отрасль не испытывает проблем с безопасностью.

Как пояснила Осипова, проблемы могут возникнуть только в отдельных районах Египта, но они касаются в основном экскурсий.

В настоящий момент в Египте проходят протесты против решения президента Абдель Фаттаха ас-Сиси запустить многомиллиардный проект по строительству новой административной столицы и президентского дворца.