Турэксперт Мурадян: выбор «неудобных» дней для путешествия поможет сэкономить

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что выездной туризм в РФ находится на подъеме. Свое влияние оказала тенденция укрепления рубля, отметил эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, существенно снизилась стоимость авиабилетов — на 25%.

«Например, летние цены на перелет в ОАЭ опустились до 350 долларов (около 31 тысячи рублей — прим. ред.). Такие цены были разве что в 2019 году», — добавил специалист.

Он также рассказал, как сэкономить на зарубежном отдыхе. Стоит выбирать для путешествия «неудобные» дни. Вылет в понедельник будет действительно дешевле, пояснил Мурадян.

Бойкот Израилю. Мальдивы отказались играть по правилам однополярного мира

Вернуться в Россию на французских штыках? Зачем Навальная колесит по чужим президентам

Россия направила в страны Запада новые запросы о подрывах «Северных потоков»

Миф, Ментор и другие агенты. Что известно о подельниках ГУР и СБУ из Севастополя

Губительная жара. Как помочь домашним животным пережить зной

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте