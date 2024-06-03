Турэксперт Мурадян: выбор «неудобных» дней для путешествия поможет сэкономить

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что выездной туризм в РФ находится на подъеме. Свое влияние оказала тенденция укрепления рубля, отметил эксперт в беседе с сайтом kp.ru .

По его словам, существенно снизилась стоимость авиабилетов — на 25%.

«Например, летние цены на перелет в ОАЭ опустились до 350 долларов (около 31 тысячи рублей — прим. ред.). Такие цены были разве что в 2019 году», — добавил специалист.

Он также рассказал, как сэкономить на зарубежном отдыхе. Стоит выбирать для путешествия «неудобные» дни. Вылет в понедельник будет действительно дешевле, пояснил Мурадян.