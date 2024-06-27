Турэксперт Мурадян: Румыния не пользуется популярностью у россиян

Румыния — это не более, чем перевалочный пункт для туристов, популярностью у россиян она не пользуется. Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Он отметил, что Румыния не входит в лидеры стран, куда россияне оформляют шенгенскую визу. Также ни один из отечественных туроператоров не продает туда путевки.

«Румыния стала выдавать шенгенские визы, безусловно, открывает доступ к основной Европе, популярной у туристов, но это все равно капля в море. Румыния — это хаб, вариант погасить визу правильным въездом», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что данные агрегаторов по бронированию билетов и отелей и данные туроператоров могут отличаться. Но более точные они у последних, поэтому ни о какой популярности Румынии говорить нельзя.