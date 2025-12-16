Турэксперт Мкртчян заявил, что у россиян не будет проблем с получением виз на Кипр

В Санкт-Петербурге и еще в семи городах России начали работу визовые центры Кипра. Однако на данный момент желающих сдать документы на визу в Северной столице не нашлось. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил газете «Петербургский дневник» , что проблем с получением виз не будет.

Эксперт отметил, что за 25 лет работы было всего два случая отказа в визе для россиян. Раньше визу можно было получить за два дня, но сейчас этот срок увеличится, возможно, до недели.

Директор туристической компании «Леон Сервис» Лариса Холмова подчеркнула, что главный фактор, сдерживающий рост турпотока на Кипр, — это неудобный перелет. Прямых рейсов нет, и стоимость перелета в обе стороны начинается примерно от 80 тысяч рублей. К лету цены обязательно вырастут.

По словам Мкртчяна, жителям Петербурга легче всего добраться до Кипра через Тбилиси или Ереван. Однако это усложняет путешествие, так как придется получать багаж и проходить регистрацию на новый рейс в транзитной стране. Это увеличивает стоимость отдыха и делает его менее удобным, особенно для семейных туристов с маленькими детьми.