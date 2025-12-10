Турэксперт Мкртчян сообщил об ожиданиях на снятие ограничений на пляжах Анапы

В 2026 году туристическая сфера ожидает полного снятия Роспотребнадзором всех существующих ограничений на анапских пляжах. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с ИА НСН .

По его словам, представители отрасли ожидают официального объявления от Роспотребнадзора в феврале или марте следующего года.

«Примерно два-три месяца нужно отельерам, чтобы подготовиться к приему гостей на лето», — отметил эксперт.

Он посоветовал туристам не спешить с покупкой путевок и бронированием номеров. Он также рекомендовал заранее резервировать места в отелях, где предусмотрена бесплатная отмена бронировки, чтобы избежать возможных убытков в случае непредвиденных обстоятельств.