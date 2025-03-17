Турэксперт Мкртчян посоветовал отправиться в выходные в Рязань, Тулу или Витебск

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян поделился рекомендациями по отдыху в выходные дни. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Эксперт посоветовал выбирать маршруты, отличные от популярных направлений Золотого кольца.

«Я специально не называю города Золотого кольца — Суздаль, Владимир, Ярославль — потому что все поедут на выходные в эти города», — пояснил специалист.

Он рекомендовал обратить внимание на ближайшие к Москве города, например Рязань, Тулу и Кострому. Также можно рассмотреть менее очевидные варианты, такие как Смоленск или Витебск. По словам Мкртчяна, лучше отправляться в небольшие поселения, где меньше туристов и есть недорогие отели.