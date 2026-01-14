Турэксперт Мкртчян отметил рост популярности отдыха на Кубе у россиян

Интерес россиян к отдыху на Кубе увеличился на треть, несмотря на предупреждения американского президента Дональда Трампа о возможных действиях в отношении острова. Об этом сообщил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с Life.ru .

Как пояснил эксперт, хотя предполагалось, что после угроз Трампа поток туристов на Кубу сократится, реальность выглядит иначе.

«У нас сейчас большой рост по Кубе, потому что более двух месяцев ни одно турагентство России не отправляет людей в Венесуэлу», — отметил специалист.

Он также прокомментировал ситуацию с Ираном. Мкртчян указал резкое снижение интереса со стороны российских туристов.