Турэксперт Мкртчян отметил, что система «все включено» подходит только для пляжного отдыха

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал в беседе с радио Sputnik , что система «все включено» становится все более популярной среди отдыхающих.

По его словам, всего 10 лет назад в России было лишь пара отелей, предлагающих такой формат отдыха, а сейчас их более ста пятидесяти. Мкртчян отметил, что отельеры видят спрос на систему «все включено» и это отражается на загрузке отелей.

Эксперт подчеркнул, что система «все включено» подразумевает не только трехразовое питание, но и комплекс услуг от отеля, таких как спа-центр, хамам, анимация, бассейн, аквапарк и зоны отдыха.

«Ребенку не объяснишь, что завтрак заканчивается в 10 утра, а он, например, захотел есть только в 10:30, его не заставишь насильно. Поэтому в отелях, где все включено, зачастую работают станции по еде, где можно накормить свое дитя», — пояснил Мкртчян.

Однако он добавил, что система «все включено» подходит только для пляжного отдыха, когда туристы находятся в отеле круглосуточно. Для городского отдыха такая система не нужна, так как люди проводят время вне отеля и возвращаются только на ужин или поздно вечером.