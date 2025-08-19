Турэксперт Мкртчян допустил снижение цен на авиабилеты в сентябре

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян поделился с News.ru мнением о ценах на авиабилеты в сентябре. Он предположил, что стоимость перелетов на некоторые курортные направления может снизиться из-за уменьшения спроса.
По словам эксперта, снижение цен возможно на перелеты в Сочи, Махачкалу, Минеральные Воды и Калининград. Однако он подчеркнул, что на направлениях в крупные города, такие как Санкт-Петербург и Москва, массового снижения цен не будет.
Как отметил Мкртчян, в сентябре можно ожидать снижения цен на железнодорожные билеты по южному направлению. На его взгляд, стоимость уменьшится в среднем на 15%.
