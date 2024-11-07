Турэксперт Минишев: раннее бронирование позволяет выбрать лучшие отели и получить скидку

Эксперт в сфере туризма Айдар Минишев перечислил преимущества раннего бронирования туров на летний сезон. Первый этап стартует в ноябре и продолжается до конца февраля, отметил он в беседе с « ФедералПресс ».

К плюсам соответствующего подхода специалист отнес возможность выбрать лучшие отели и номера. Ближе к июню остается все меньше свободных вариантов.

По словам Минишева, при бронировании за несколько месяцев до поездки многие гостевые дома предлагают существенные скидки. Есть вероятность получить выгоду до 50%.

Эксперт также назвал самые популярные заграничные направления у россиян. В список попали Абхазия, Турция, Таиланд, Египет, Китай, Катар, Грузия, Мальдивы.