Турэксперт Мельник: недельный тур в Турцию осенью будет стоить от 80 тысяч рублей
В относительно бюджетный отпуск в начале осени можно отправиться в Турцию. Недельный тур на двоих будет стоить от 80 тысяч рублей, рассказал эксперт по туризму Николай Мельник, передала «Вечерняя Москва».
По его словам, в этой стране прекрасный бархатный сезон — комфортная погода и мало туристов. При этом вряд ли в сентябре стоимость путевок в Турцию снизится до 60 тысяч рублей.
Отправиться в Египет можно будет от 110 тысяч рублей на двоих.
Кроме того, недорогими направлениями для путешествий в сентябре станут Сочи, Адлер, и Абхазия.