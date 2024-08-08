Турэксперт Мельник: недельный тур в Турцию осенью будет стоить от 80 тысяч рублей

В относительно бюджетный отпуск в начале осени можно отправиться в Турцию. Недельный тур на двоих будет стоить от 80 тысяч рублей, рассказал эксперт по туризму Николай Мельник, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, в этой стране прекрасный бархатный сезон — комфортная погода и мало туристов. При этом вряд ли в сентябре стоимость путевок в Турцию снизится до 60 тысяч рублей.

Отправиться в Египет можно будет от 110 тысяч рублей на двоих.

Кроме того, недорогими направлениями для путешествий в сентябре станут Сочи, Адлер, и Абхазия.