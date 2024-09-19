Турэксперт Мельник назвал Шри-Ланку и Таиланд лидерами среди осенних направлений у россиян

Эксперт по туризму Николай Мельник поделился своими рекомендациями относительно наиболее удобных и выгодных направлений для осеннего отдыха в Азии, передала «Вечерняя Москва»

Он указал на то, что авиаперевозки в Таиланд хорошо организованы: предлагаются рейсы в Бангкок и на Пхукет, откуда легко добраться до других курортов страны. В то же время ситуация с Вьетнамом сложнее.

Поездки туда доступны только из Москвы. Другие маршруты с пересадками в Хошимине часто бывают проблематичными из-за отсутствия удобных трансферов. Поэтому эта страна не так привлекательна для россиян ни с точки зрения комфорта, ни по бюджету, отметил Мельник.

По его мнению, среди лидеров осеннего отдыха будут находиться как Шри-Ланка, так и Таиланд.