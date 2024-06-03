Турэксперт Мальцев: сейчас туроператоры предлагают бюджетные путевки в Дагестан

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказал россиянам, где этим летом можно бюджетно провести свой отпуск.

Как отметил турэксперт, на протяжении всего лета будет высокий спрос на отечественные направления, кроме Краснодарского края и Калининградской области, где наблюдается дефицит номеров. Бюджетные путевки туроператоры сейчас предлагают в Дагестан. С 6 июня туда откроются дополнительные рейсы из Екатеринбурга.

Среди зарубежных направлений по соотношению цена-качества лидируют Турция и Египет. По словам Мальцева, в середине или начале июля начнется спад спроса на Таиланд и ОАЭ. В августе могут действовать спецпредложения на данные направления.