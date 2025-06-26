Турэксперт Мальцев напомнил о различиях в правилах стран по сроку окончания загранпаспорта

Летом многие россияне отправляются в отпуск за границу, однако путешествие может сорваться из-за таможенных преград. О правилах подготовки рассказал глава Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с Ura.ru .

Специалист напомнил, что в прошлом году российские пограничники возвращали многих отдыхающих из-за некорректных паспортных данных. Достаточно было одной маленькой ошибки, чтобы испортить отпуск. Однако, по словам Мальцева, сегодня эта проблема практически исчерпана.

«Либо люди эти нарушения исправили, либо появились более лояльные внутренние инструкции на пунктах пропуска», — пояснил эксперт.

Он также напомнил о необходимости учитывать срок действия заграничного паспорта. В каждой стране действуют свои правила относительно того, сколько времени должно оставаться до окончания срока действия документа.