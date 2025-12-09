Турэксперт Ломидзе спрогнозировала рост спроса на поездки в Китай

Отмена визового режима между Россией и Китаем привела к увеличению интереса россиян к поездкам в КНР на 15–20%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

Как пояснила специалист, спрос на такие путешествия будет расти и дальше.

«Хайнань — это Турция наших регионов Сибири и Дальнего Востока. И там растущий спрос, абсолютно точно он войдет в десятку самых популярных направлений», — отметила эксперт.

Она также указала на возможность устроить комбинированное путешествие по континентальному Китаю. Туристы получили шанс совместить сразу две истории: осмотреть достопримечательности крупных городов, а затем отправиться отдыхать на остров Хайнань, добавил RT.