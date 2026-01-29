Турэксперт Ковалева посоветовала покупать летние путевки за границу зимой

Руководитель тюменского туристического агентства Анна Ковалева порекомендовала заранее планировать летний отдых и приобретать путевки за границу заблаговременно, чтобы сэкономить. Об этом сообщило Ura.ru .

По словам эксперта, наиболее выгодные предложения появляются задолго до начала сезона.

«Оптимальное время для покупки летних туров за границу — с конца января по март», — объяснила специалист.

Раннее бронирование особенно выгодно для популярных направлений, таких как Турция, Египет, ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии. По мере приближения лета растет спрос, а вместе с ним и цены на путевки.