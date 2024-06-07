Турэксперт Кирилова: стоимость проживания в отелях Сочи выросла на 15-20%

Сотрудник компании-туроператора Юлия Кирилова рассказала о подорожании отдыха на Черноморском побережье Краснодарского края в Сочи. Цены выросли на 15-20%, отметила эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По ее словам, за стандартный номер пятизвездочного отеля в высокий сезон россияне заплатят свыше 40 тысяч рублей.

«Если мы говорим о „двоечке“ — в районе 7-10 тысяч рублей в сутки. Опять-таки зависит от расположения, локации, близости к морю и допуслуг», — добавила специалист.

Она пояснила, что такая ситуация стала результатом увеличения стоимости закупочных материалов и продуктов. Кроме того, повлиял рост зарплат персонала.

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