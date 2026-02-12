Турэксперт Горин сообщил, что авиакомпании «Россия» и «Северный ветер» временно прекратят полеты на Кубу

Вице-президент Российского союза туринстов Дмитрий Горин в беседе с ИА НСН сообщил, что авиакомпании «Россия» и «Северный ветер» временно прекратят полеты на Кубу.

«Все авиакомпании прервут полеты из-за отсутствия топлива и частичного закрытия гостиниц. Это происходит из-за проблем, которые случились на Кубе. Новых туристов мы отправлять не будем», — сказал он.

Перевозчики предлагают россиянам возврат средств за билеты, а туроператоры — поездки в альтернативные направления.

Согласно информации от «Росавиации», авиаперевозчики приостановят полетные программы после вывоза всех российских туристов с острова. Горин не удивился такому развитию событий.