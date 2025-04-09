Турэксперт Горин: россияне стали чаще выбирать Краснодарский край, Сочи и Геленджик

Активный туристический сезон еще не начался, а россияне уже планируют поездки. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с ИА НСН рассказал о наиболее популярных направлениях в этом сезоне.

Горин объяснил, что для внутреннего туризма характерно позднее бронирование: «Пока они на 50% ниже, чем годом ранее». Также эксперт отметил популярность некоторых направлений.

«В этом году мы видим рост в Абхазии после снятия ограничений», — сказал он. По словам Горина, россияне стали чаще выбирать Краснодарский край, Сочи и Геленджик. Выездной туризм тоже растет. Ожидается, что в Турцию поедут более семи миллионов человек.