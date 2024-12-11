Турэксперт Горин посоветовал россиянам планировать отдых за полгода

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Общественной Службой Новостей посоветовал россиянам планировать отдых заранее, примерно за полгода до предполагаемой даты поездки.

Эксперт пояснил, что покупка тура заранее позволит существенно сэкономить за счет акций раннего бронирования. Особенно это касается праздничных дат, цены на которые резко взлетают. По словам Горина, места в отелях в период Нового года еще есть, однако с приближением праздника они становятся дороже.

Туристам, которые хотят этой зимой отдохнуть более-менее бюджетно, необходимо выбирать либо середину декабря, либо числа после январских выходных.