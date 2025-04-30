Турэксперт Горин: отдых в Саудовской Аравии на двоих обойдется в 250 тыс. рублей

В ходе встречи генеральных прокуроров России и Саудовской Аравии обсуждалось возможное восстановление прямого авиасообщения между странами. Восточное государство имеет потенциал стать популярным направлением отдыха у россиян, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с ИА НСН.
При этом специалист подчеркнул необходимость решениях некоторых логистических проблем, включая организацию прямых авиарейсов.
«На сегодняшний день цены отдыха в Саудовской Аравии для россиян самые разные и зависят от гостиниц», — подчеркнул эксперт.
По его словам, средняя стоимость поездки на двоих, включающей перелет и проживание в течение недели, составляет 250–400 тысяч рублей.
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