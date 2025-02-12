Турэксперт Горин: автотуризм позволяет сделать путешествие дешевле в два раза

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что летом многие россияне отправятся на традиционные морские курорты, а также в Москву, Петербург и Тюмень. О способах экономии на путешествии эксперт сообщил в беседе с ИА НСН .

По его словам, автотуризм поможет сократить бюджет поездки. Рост цен на авиаперелеты стимулирует увеличение числа автомобильных путешествий, поскольку собственный транспорт позволяет сэкономить в два-три раза, отметил специалист. Кроме того, данный способ дает возможность выбрать и спланировать маршрут.

Горин предупредил, что цены к моменту начала отпуска увеличатся минимум на 10%, поэтому лучше позаботиться о выборе отеля заранее, особенно если речь идет о пляжном отдыхе или санаториях.