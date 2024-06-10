Турэксперт Бокарева посоветовала пенсионерам выбирать летом в качестве отдыха программы рекреации и оздоровления

Хорошим вариантом отдыха летом для пенсионеров станут программы рекреации и оздоровления, а также культурно-познавательные и гастрономические путешествия. Об этом «ФедералПресс» рассказала эксперт в сфере внутреннего туризма Анастасия Бокарева.

По ее словам, популярностью среди людей пенсионного возраста пользуются комплексные и межрегиональные туры на поезде и морские и речные круизы. Также существуют хорошие программы выходного дня в Великий Новгород и Калининград.

Пансионаты и здравницы в Кавказских Минеральных Водах или в Краснодарском крае лучшего выбирать в весеннее или осеннее время, добавила турэксперт.