Турэксперт Бокарева посоветовала пенсионерам выбирать летом в качестве отдыха программы рекреации и оздоровления

Хорошим вариантом отдыха летом для пенсионеров станут программы рекреации и оздоровления, а также культурно-познавательные и гастрономические путешествия. Об этом «ФедералПресс»рассказала эксперт в сфере внутреннего туризма Анастасия Бокарева.

По ее словам, популярностью среди людей пенсионного возраста пользуются комплексные и межрегиональные туры на поезде и морские и речные круизы. Также существуют хорошие программы выходного дня в Великий Новгород и Калининград.

Пансионаты и здравницы в Кавказских Минеральных Водах или в Краснодарском крае лучшего выбирать в весеннее или осеннее время, добавила турэксперт.

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