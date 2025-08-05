Турэксперт Арзуманов посоветовал проверять репутацию поставщика при покупке путевок

Генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в интервью ИА НСН посоветовал путешественникам выбирать туры за границу исключительно через специализированные агентства. Такой подход способен обеспечить высокий уровень защиты и безопасности туристов.

По словам эксперта, выбор бронирования через туроператора гарантирует не только выгодные цены, но и юридически закрепленную ответственность компании за благополучие клиента. Турпакеты включают полный спектр услуг, начиная от авиаперелета и заканчивая поддержкой в непредвиденных ситуациях.

Говоря о путешествиях по России, эксперт предупредил, что нужно тщательно изучать условия бронирования, проверять репутацию поставщиков услуг и сравнивать цены на разных платформах.