Турэксперт Арутюнов: перевозки во Вьетнам существенно вырастут с апреля

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с ИА НСН рассказал о популярных направлениях для летнего отдыха у россиян.

По его словам, китайские остров Хайнань — безвизовый и недорогой, а китайские авиакомпании наращивают перевозку в России. Безусловный лидер — Турция, на которую придется 70% всего туристического потока летом.

В отличие от распространенного мнения, в Египте летом будет сезон. С апреля некоторые перевозчики расширят полетные программы в Шарм-Эль-Шейх. Таиланд и Арабские Эмираты остаются круглогодичными направлениями со скидками. Вьетнам также станет популярным местом отдыха, так как перевозки туда существенно вырастут с апреля.