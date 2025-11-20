Турэксперт Ансталь рассказала о росте популярности коротких поездок в соседние города

В последнее время среди россиян стал популярен формат коротких поездок в другие города. Руководитель турфирмы Наталия Ансталь в беседе с Life.ru отметила, что такая тенденция существовала и раньше, но в последние годы стала более заметной.

По мнению эксперта, росту популярности способствовали удобство современных транспортных средств, возможность получить новые впечатления, познакомиться с достопримечательностями и местной кухней без значительных затрат времени и денег.

«В условиях современного ритма жизни, когда выходные у большинства людей не такие длинные, важно максимально эффективно использовать свободное время», — подчеркнула специалист.

Многие предпочитают короткие поездки, чтобы отвлечься от повседневных забот и рутины. Оптимальный вариант, по словам Ансталь, — поездка в один из соседних городов на личном или скоростном общественном транспорте.

В новом городе можно прогуляться по историческим улицам, посетить музеи или попробовать местную кухню. Популярны также пешеходные экскурсии, которые позволяют лучше узнать город.