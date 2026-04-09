Турэксперт Ансталь предложила надеть несколько слоев одежды для экономии места в багаже
Если не хочется тратить деньги на дополнительное место для багажа, можно ограничиться ручной кладью. Турэксперт Наталия Ансталь в беседе с Life.ru поделилась советами, как разместить как можно больше вещей в одной сумке.
По ее словам, один из эффективных способов — надеть на себя несколько слоев одежды. Это может быть не слишком удобно, но зато позволяет сэкономить место в багаже.
«Также стоит выбирать вместительную сумку, которая проходит в калибратор авиакомпании и при этом позволяет взять максимум вещей», — отметила эксперт.
Она обратила внимание на сумки-трансформеры: их можно сложить и застегнуть на молнию, а при необходимости — увеличить объем и добавить еще вещей.