Турэксперт Ансталь предложила надеть несколько слоев одежды для экономии места в багаже

Если не хочется тратить деньги на дополнительное место для багажа, можно ограничиться ручной кладью. Турэксперт Наталия Ансталь в беседе с Life.ru поделилась советами, как разместить как можно больше вещей в одной сумке.

По ее словам, один из эффективных способов — надеть на себя несколько слоев одежды. Это может быть не слишком удобно, но зато позволяет сэкономить место в багаже.

«Также стоит выбирать вместительную сумку, которая проходит в калибратор авиакомпании и при этом позволяет взять максимум вещей», — отметила эксперт.

Она обратила внимание на сумки-трансформеры: их можно сложить и застегнуть на молнию, а при необходимости — увеличить объем и добавить еще вещей.