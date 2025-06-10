Турэксперт Ансталь посоветовала посетить в Казахстане мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь в интервью NEWS.ru поделилась рекомендациями по интересным местам в Казахстане. Она выделила мавзолей на могиле тюркского поэта и основателя суфийского ордена Яссавия — Ходжи Ахмеда Ясави. По ее словам, этот памятник, возведенный в Средние века, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ансталь отметила, что Казахстан — это большая страна с богатой историей и культурой, где есть множество мест для посещения. Она посоветовала определиться с предпочтениями: любители истории могут посетить мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, а ценители природы — отправиться в Боровое.

Также эксперт порекомендовала посетить Астану и Алма-Ату, а при наличии времени — Актау. Она упомянула о возможности увидеть памятники наскального искусства в урочищах Тамгалы-Тас и Танбалы, а также посетить мечеть Хазрет Султан.

В Астане Ансталь посоветовала посмотреть монумент «Байтерек» — символ независимости Казахстана. По ее словам, это одно из самых популярных мест, где можно сделать красивые фотографии. Вечером монумент особенно красив благодаря подсветке и фонтанам.