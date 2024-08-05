Турэксперт Ансталь назвала ж/д дорогу в Сочи одной из самых живописных в России

Тревел-блогер и турэксперт Наталия Ансталь в беседе с изданием NEWS.ru назвала самые живописные железнодорожные дороги в России. В этот список она включила трассу в Сочи, Транссибирскую магистраль и Байкало-Амурский перегон.

По словам турэксперта, также есть много живописных мест по пути в Санкт-Петербург и во Владивосток, но особенно ей нравится трасса, ведущая на южное побережье.

Что касается Транссибирской магистрали, она популярна не только среди россиян, но и среди иностранных туристов, добавила блогер.