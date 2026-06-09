Турэксперт Ансталь назвала Турцию, Египет и Тунис одними из самых безопасных направлений для летнего отдыха россиян

Турэксперт Наталья Ансталь в интервью «Абзацу» рассказала о наиболее востребованных направлениях для летнего отдыха среди россиян. В список безопасных и популярных стран вошли Турция, Египет, Тунис, Вьетнам и Мальдивы.

По словам эксперта, недельный тур на двоих в июне по системе «все включено» в Турцию обойдется в среднем в 110 тысяч рублей, в Египет — в 120 тысяч, а в Тунис — в 155 тысяч. Поездка во Вьетнам только с завтраками будет стоить от 140 тысяч рублей. Полноценный отдых с трехразовым питанием на Мальдивах будет стоить 250 тысяч.

Ансталь отметила, что в этих странах активно поддерживается туризм, и власти стараются обеспечить безопасность, особенно в курортных зонах. Она рекомендовала Тунис, Турцию и Египет для семей с детьми из-за системы «все включено» и относительно короткого перелета (около пяти часов).

Для тех, кто готов к более длительным перелетам, эксперт посоветовала рассмотреть азиатские и островные направления. Например, вьетнамский Нячанг привлекает хорошей погодой и развитой инфраструктурой в летний сезон. А на Мальдивах, хотя лето считается несезоном, дожди кратковременные, а погода комфортная, при этом стоимость отдыха снижается.