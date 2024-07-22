Руководитель турфирмы Наталия Ансталь назвала Мальдивы и Турцию самыми дорогими местами для отдыха. Об этом сообщил News.ru .

По словам эксперта, цены в хороших отелях начинаются от 500 тысяч рублей, а вот лимита практически нет.

«У нас покупают туры и за два миллиона, и за пять. В эту стоимость входит перелет», — отметила специалист.

Она также напомнила, что в Турции встречаются и варианты со средней стоимостью. Однако проживание на вилле при гостинице с консьерж-службой и поваром обойдется семье в порядка 10 миллионов рублей.