Турэксперт Ансталь: для отдыха в глэмпингах лучше всего подойдет Мурманск

По словам эксперта, в Мурманске можно пожить в глэмпинге даже зимой и насладиться северным сиянием. Люди едут туда, чтобы уединиться с природой, насладиться тишиной и спокойствием, но при этом в комфортных условиях.

Кроме того, глэмпинги достаточно развиты в Тверской области, в Калининграде и в Крыму. Кроме того, что на Байкале в глэмпинге можно провести ночь в самой глубокой точке озера на зимнем льду, отметила Ансталь.