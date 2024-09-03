Турэксперт Ансталь: для отдыха в глэмпингах лучше всего подойдет Мурманск

Глэмпинги пользуются огромной популярностью среди россиян. Лучшим направлением для такой разновидности отдыха считается Мурманск, рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с News.ru.

По словам эксперта, в Мурманске можно пожить в глэмпинге даже зимой и насладиться северным сиянием. Люди едут туда, чтобы уединиться с природой, насладиться тишиной и спокойствием, но при этом в комфортных условиях.

Кроме того, глэмпинги достаточно развиты в Тверской области, в Калининграде и в Крыму. Кроме того, что на Байкале в глэмпинге можно провести ночь в самой глубокой точке озера на зимнем льду, отметила Ансталь.

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