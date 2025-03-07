Турэксперт Андрианкова: билеты на Сахалин и обратно обойдутся в 26 тысяч рублей

В последние годы Дальний Восток России стал популярным направлением для внутреннего туризма. Регион славится уникальной природой: бескрайние леса, вулканы, горячие источники, чистые озера и реки, сообщил « ФедералПресс ».

«Курсируя между островами или отправляясь в соседний регион, путешественники каждый раз попадают как будто на другую планету», — рассказала руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет» Ксения Андрианкова.

Важным фактором роста популярности таких путешествий является доступность. Благодаря государственным программам, таким как субсидии на авиаперевозки, поездки на Дальний Восток стали дешевле. Например, билет туда-обратно на Сахалин и Курилы летом обойдется примерно в 26 тысяч рублей на человека, заявила Андрианкова.