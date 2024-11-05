Турэксперт Адамушкина: нестандартные даты для поездок помогут сэкономить на путешествии

Горящие туры, включающие низкую стоимость, остались в прошлом. Из-за изменений геополитики, экономической ситуации и пандемии ковида такие предложения сейчас уже не встретить. Об этом рассказала генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина в беседе с Life.
Специалист назвала другие варианты экономии на путешествиях. Один из них — выбор нестандартной даты для поездок. Например, в августе довольно дешево обойдется отдых в Египте.
«Избегайте вылетов в пиковые даты — это все праздничные дни и сезон школьных каникул, ухватить что-то горящее тут вряд ли получится», — добавила эксперт.
Адамушкина также посоветовала отслеживать предложения авиакомпаний в Сети. Кроме того, за турами следует обращаться к надежным агентам, разбирающимся в актуальных направлениях.
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