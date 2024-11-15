Турэкспер Горин заявил, что в Турции не будет отмены «все включено»

Слухи о том, что в Турции перестанет действовать система «все включено» не имеют под собой никакх оснований. Об этом RT рассказал вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он подчеркнул, что из пакетных туров не исчезнут предложения, предлагающие полный пансионат с едой и алкоголем. Потому что Турции это будет крайне невыгодно.

Эксперт добавил, что в этом году страну посетили 6,7 миллиона туристов. Ожидается, что в следующем это число станет еще больше. По оценкам специалистов, в 2025 году турпоток в Турцию может составить до 7,5 миллиона человек.