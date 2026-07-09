«Турдом»: первый прямой рейс из Москвы в Тунис запланирован на 15 июля

Тунис снова становится популярным направлением для российских туристов, ищущих пляжный отдых. С середины июля начнут выполняться прямые перелеты в Монастир из двух крупных городов России — Москвы и Санкт-Петербурга. Это значительно упростит и ускорит путешествие до курортов, сообщило «АБН24» .

По данным «Турдома», первый рейс из российской столицы запланирован на 15 июля, а из Санкт-Петербурга — на 14 июля. Организатором выступит авиакомпания Pyramids Airlines.

Для поездки в Тунис россиянам не нужна виза, если они планируют находиться в стране не более 90 дней. Заграничный паспорт должен быть действителен как минимум шесть месяцев с момента въезда, а детям необходим собственный документ. По прибытии важно заполнить миграционную карту и сохранить ее до конца поездки.