Турагент Журавлева рассказала, что Китай подходит для отдыха в любое время года

Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим еще на один год. Страна подходит для отдыха в любой сезон, рассказала турагент Евгения Журавлева в беседе с сайтом «Подмосковье сегодня» .

По ее словам, средняя стоимость тура на двоих в Китай в этом году стартует от 200 тысяч рублей. В сумму включены перелет, проживание в отеле и завтраки. Для того чтобы поездка не разочаровала, важно выбирать курорт строго по сезону.

С ноября на китайских морских побережьях начинается сухой сезон, который длится до конца апреля. Этот период эксперт назвала лучшим для пляжного отдыха и купания, так как нет волн, дождей, тайфунов, изнуряющей жары и высокой влажности, добавил «ФедералПресс».