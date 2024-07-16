Турагент Сапронова посоветовала во время жары путешествовать по Карелии

Для спасения от жары, которая установилась в большинстве регионов России, лучше всего отправиться в Карелию, Мурманскую и Калининградскую области или на Алтай. Таким советом с NEWS.ru поделилась турагент Татьяна Сапронова.

Как пояснила эксперт, в Карелии летом температура воздуха редко поднимается выше 22 градусов тепла.

«Чем заняться в Карелии? Познакомиться с суровой северной природой на Ладожских шхерах, Валаамских островах, Кижах. Побывать в горном парке Рускеала. За купанием отправиться к песчаным берегам Сямозера», — сказала она.

Мурманская область подойдет для активных экскурсионных туров, а в Калининградской области можно посмотреть на виллы состоятельных немцев или посетить Куршскую косу.