Турагент Сапронова: брать отпуск лучше не летом, а осенью

Многие предпочитают брать отпуск летом, однако делать это лучше осенью. В этот период есть больше направлений для отдыха, рассказала турагент Татьяна Сапронова в беседе с News.ru.

По словам эксперта, осенью начинается бархатный сезон в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах. Также более комфортным будет путешествие в Турцию, искупаться в море там можно даже в конце октября.

Кроме того, по сравнению с высоким сезоном пляжи осенью окажутся опустевшими, поскольку у семей с детьми и студентов начался учебный год, отметила Сапронова.

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