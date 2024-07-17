Турагент Сапронова: брать отпуск лучше не летом, а осенью
Многие предпочитают брать отпуск летом, однако делать это лучше осенью. В этот период есть больше направлений для отдыха, рассказала турагент Татьяна Сапронова в беседе с News.ru.
По словам эксперта, осенью начинается бархатный сезон в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах. Также более комфортным будет путешествие в Турцию, искупаться в море там можно даже в конце октября.
Кроме того, по сравнению с высоким сезоном пляжи осенью окажутся опустевшими, поскольку у семей с детьми и студентов начался учебный год, отметила Сапронова.
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