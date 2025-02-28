Турагент Гажиенко: раннее бронирование туров закончится в апреле

Эксперт в области путешествий и руководитель туристического агентства Тариел Гажиенко поделился с изданием «7Дней» информацией о том, насколько Турция популярна среди российских туристов сейчас и почему стоит бронировать путевки уже сегодня.
Специалист отметил, что в данный момент большого спроса на зарубежные курорты среди клиентов туристических агентств не наблюдается. Никто не выражает желания отдыхать за границей, но и сильного ажиотажа на курорты Черного моря тоже нет.
Гажиенко уточнил, что раннее бронирование на туры закончится в апреле. В мае и июне россиянам придется приобретать путевки в ту же Турцию по новым, более высоким ценам.
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