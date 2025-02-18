Турагент Ансталь: жилье с кухней поможет сэкономить в путешествии

Тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь поделилась с News.ru рекомендациями по экономии на отпуске в России. Так, она посоветовала выбирать жилье с кухней.
По словам эксперта, такое решение позволит готовить самостоятельно и не тратить деньги на кафе. Если тур предполагает вариант с питанием, иногда лучше отказаться от него и поселиться в популярных туристических местах, где можно купить продукты.
Специалист также отметила, что во многие города России можно добраться на поезде. Такая поездка обойдется дешевле авиаперелетов, хоть и займет больше времени. Кроме того, Ансталь рекомендовала обращать внимание на тарифы без багажа.
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