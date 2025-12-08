Тревел-блогер из России рассказала, что в Китае ее удивило ощущение полной безопасности

Российская тревел-блогер и автор дзен-канала «Зачем я там была?» поделилась первыми впечатлениями от поездки в Китай. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Россиянка обратила внимание на несколько ключевых аспектов жизни в Шанхае, которые ее особенно удивили.

«Я гуляла одна по вечерам, сворачивала в узкие переулки в поисках аутентичных мест и ни разу не почувствовала тревоги. Кажется, вездесущие камеры создают эту зримую защищенность», — отметила блогер.

Кроме того, ее поразила чистота города, в котором непрерывно трудятся коммунальные службы. Интересной деталью стало отсутствие наличных денег и банковских карт благодаря широкому использованию Alipay и WeChat для безналичных расчетов.