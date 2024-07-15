Тревел-блогер Ансталь: Венесуэла и ОАЭ могут стать отличной заменой подорожавшей Турции
Летом 2024 года цены на гостиницы в Турции существенно выросли, что отталкивает многих туристов. В беседе с News.ru тревел-блогер Наталия Ансталь перечислила альтернативные направления.
По ее словам, отличным вариантом могут стать Арабские Эмираты. Путешественников заманивают туда высоким качеством сервиса.
«Единственное, там не будет такой развлекательной программы, как в отелях Турции», — добавила эксперт.
Она также отметила, что активно работает над улучшением сферы туризма Египет. Кроме того, популярность набирает Венесуэла.