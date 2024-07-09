Тревел-блогер Ансталь рассказала, как сэкономить на летнем отдыхе

Тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с изданием «Москва 24» дала советы россиянам, как сэкономить на летнем отдыхе. Сперва она обратила внимание на то, какой вид отдыха будет предпочтителен: самостоятельный или в составе группы.

В том случае, если путешествие планируется не по регионам России, то блогер советует обращаться к туроператорам.

«С его помощью дешевле организовать отдых за границей. Потому что у туроператоров есть свои фиксированные цены с отелями, договоренности с авиакомпаниями», — сказала она.

Тем, кто предпочитает отдыхать внутри страны, выгоднее будет планировать отдых самостоятельно. Для проживания лучше рассматривать частный сектор, поскольку он будет в разы дешевле отелей. Что касается билетов на самолет, их лучше покупать за два-три месяца до планируемой даты отъезда, добавила блогер.