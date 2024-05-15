Тревел-блогер Ансталь посоветовала использовать органайзеры, чтобы уместить в чемодан все вещи | 360°

Путешествия 15 мая 2024, 16:43 Тревел-блогер Ансталь посоветовала использовать органайзеры, чтобы уместить в чемодан все вещи

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Чтобы перед поездкой уместить в чемодан все необходимые вещи, лучше воспользоваться специальными органайзерами. Об этом News.ru рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь.

Она объяснила, что сначала нужно уложить вещи в органайзеры, а потом — в чемодан. Таким образом внутри всегда будет порядок, а все необходимое окажется под рукой.

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«Сложили, убрали в органайзеры, органайзеры кладете в чемодан, но одежда сильно мнется. Но органайзеры — супервещь, так как нет бардака в чемодане, ничего не теряется», — отметила Ансталь.

Она добавила, что также можно скатать вещи в ролик, Тогда они будут меньше мяться, однако такой способ подойдет, если брать с собой совсем немного вещей.

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